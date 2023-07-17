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Gündem Polisin önünde yaptıkları pahalıya patladı
Gündem

Polisin önünde yaptıkları pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 11:30:00 -

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Atlı Polis Birliği önünde drift atan sürücünün plakasına 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.

Bahtılı Mahallesi'ndeki bir kır bahçesinde düzenlenen düğüne gelen 42 ESS 79 plakalı otomobilin sürücüsü, bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği önünde drift attı.

O anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Durumun Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine, güvenlik ve cep telefonu kamerasındaki görüntüler üzerinden tespit edilen otomobilin plakasına 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı.

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