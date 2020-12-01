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Aktüel Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:46:43 -
Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen evin kapısını çaldı.

İçeriden gelen "Kim o ?" sorusuna polisin "Komşu, açar mısınız" yanıtını vermesi üzerine şüpheliler kapıyı açtı.

Aniden eve giren ekiplerin burada yaptıkları aramada, 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 890 gram esrar, 49,45 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 35 lira, 10 pound, 5 dolar ve uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

B.İ. ve H.B. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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