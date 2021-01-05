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Aktüel Polisin internet üzerinden iletişime geçerek yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Aktüel

Polisin internet üzerinden iletişime geçerek yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:46:09 -
Polisin internet üzerinden iletişime geçerek yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polisin internet üzerinden iletişime geçerek yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden müstehcen fotoğraflar paylaştığı, uyuşturucu hap satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Sosyal medya kullanıcısından uyuşturucu hap siparişinde bulunan ekipler, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda buluştukları İ.Ö. ile yanındaki B.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan İ.Ö'nün üst aramasında 51 uyuşturucu hap ele geçirilirken, B.K'nin tanık olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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