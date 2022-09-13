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Aktüel Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil minibüse çarptı: Yaralılar var
Aktüel

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil minibüse çarptı: Yaralılar var

Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan aracın minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 22:27:00 -
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil minibüse çarptı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Merkez Selçuklu Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, R.P. yönetimindeki 34 DPR 292 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil yaklaşık 15 dakikalık kovalamacının ardından Eski Sanayi Caddesi'nde Y.G. kontrolündeki minibüse çarptı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan Z.G. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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