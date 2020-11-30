Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasından para cezası
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsteki 4 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Gümüşkent Mahallesi'nde şüphe üzerine takibe aldığı minibüse "dur" ihtarında bulundu.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Kısa süre sonra durdurulan minibüste yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki, C.A, G.A, H.G. ile C.Ö'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildi.
Haklarında idari işlem yapılan şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.