  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Polisi şehit eden terörist 10 yıl sonra paketlendi
Gündem

Polisi şehit eden terörist 10 yıl sonra paketlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-02 17:08:00 -
Polisi şehit eden terörist 10 yıl sonra paketlendi

2 Mayıs 2013’te Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Suriye sınırında, Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye tarafına geçmeye çalışan aralarında terörle bağlantılı kişilerin de bulunduğu bir grubun çıkardığı olaylarda 12 kişi yaralanmış, yaralılardan polis memuru Ferhat Avcı hastanede şehit olmuştu.

İstihbarat ve Terörle polisleri tarafından yapılan çalışmalarda polis memurunu şehit eden teröristin U.A. olduğu belirlendi. U.A., ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırıldı. Terör ve istihbarat ekipleri tarafından peşine düşülen ve yeri tespit edilen U.A.’nın, yasa dışı yollarla Türkiye’ye gireceği tespit edildi. Sınıra kadar takip edilen ve ekiplerce yakalanan terörist, cezaevine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23