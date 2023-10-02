Polisi şehit eden terörist 10 yıl sonra paketlendi

İstihbarat ve Terörle polisleri tarafından yapılan çalışmalarda polis memurunu şehit eden teröristin U.A. olduğu belirlendi. U.A., ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırıldı. Terör ve istihbarat ekipleri tarafından peşine düşülen ve yeri tespit edilen U.A.’nın, yasa dışı yollarla Türkiye’ye gireceği tespit edildi. Sınıra kadar takip edilen ve ekiplerce yakalanan terörist, cezaevine teslim edildi.