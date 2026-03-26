Polisi arayıp ‘Banyodan çıktığımda yerdeydi’ dedi, boğarak öldürdüğü ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda, birlikte yaşadığı kişiyi banyodan çıktığında yerde ölü bulduğu iddiasıyla polisi arayan kadın, otopside maktulün boğularak öldürdüğünün ortaya çıkması üzerine cinayeti itiraf etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Kulaksız Mahallesi'nde evde ölü bulunan ve hakkında "şüpheli ölüm" raporu tutulan F.D'nin (59) ölümüne ilişkin çalışma yaptı. Ekipler, maktulü ölü bulduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunan Bilge D'nin (49) ifadesine başvurdu. Bilge D, olay günü polise verdiği ifadesinde, maktulle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını, banyodan çıktığında F.D'nin yerde ölü vaziyette yattığını iddia etti.
ADLİ TIP: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Ekipler, Adli Tıp Kurumundan çıkan rapor sonucu maktulün boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Bilge D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayet işlediğini itiraf eden şüpheli, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu kavga ettikleri maktulü üzerine çıkıp boğarak öldürdükten sonra polise "Banyodan çıktığımda ölü vaziyette yatıyordu" diye ihbarda bulunduğunu anlattı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.