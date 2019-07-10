Polisevi'ne bomba koyan PKK'lının cezası belli oldu!

Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Medet Oruç'a,5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Oruç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık Oruç ile avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz 5 sanık ise katılmadı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Oruç, iddianamede belirtilen suçların asılsız olduğunu ileri sürdü.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin cezalandırılmasını sağlayacak delillerin dosyada bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Oruç'a, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 57 yıl 6 ay hapis ve 84 bin lira adli para cezası verdi.

Diğer sanıklardan Cezmi Öcal ile Tayyar Akdağ'ı "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, 3 sanığın dosyasını ise ayırdı.