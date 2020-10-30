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Aktüel Polise yakalanmamak için kamera sistemi kuran 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Polise yakalanmamak için kamera sistemi kuran 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:10:20 -
Polise yakalanmamak için kamera sistemi kuran 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle düzenlenen ve drone da kullanılan operasyonda biri kadın 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramalarda, 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin polise yakalanmamak için evlerine kamera sistemi kurduğunu ve kapıları açılmaması için güçlendirdiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.

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