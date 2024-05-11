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Medya Polise tuhaf hareket! Böyle jest mi olur Allah aşkına?
Medya

Polise tuhaf hareket! Böyle jest mi olur Allah aşkına?

Yeniakit Publisher
2024-05-11 11:59:00 -
Polise tuhaf hareket! Böyle jest mi olur Allah aşkına?

Karabük'te gençler, trafik polisine kaza ihbarı yapmış, sonra da ihbar üzerine gelen polisleri meşale, pasta ve mısırla karşılamışlardı. Herhangi özel bir gün olmamasına rağmen, böyle bir “jest”in yapılmasına anlam veremeyen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, “Polislerin işi zaten başlarından aşkın bir de böyle garip şakalarla onları meşgul etmenin alemi yok” dedi. Tezel, yazısında şunları kaydetti:

Karabük'te gençler, trafik polisine kaza ihbarı yapmış, sonra da ihbar üzerine gelen polisleri meşale, pasta ve mısırla karşılamışlardı. Herhangi özel bir gün olmamasına rağmen, böyle bir “jest”in yapılmasına anlam veremeyen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, “Polislerin işi zaten başlarından aşkın bir de böyle garip şakalarla onları meşgul etmenin alemi yok” dedi. Tezel, yazısında şunları kaydetti:

“Karabük'te gençler, trafik polisine kaza ihbarı yaptı. Sonra da ihbar üzerine gelen polisleri meşale, pasta ve mısırla karşıladılar iyi mi?

Gençler polislere jest yapmışlar! Normalde polisler yalan ihbardan, polisi gereksiz yere meşgul etmekten gençleri sorguya da alabilirdi ama ortam gerçekten eğlenceli ve naifti.

Peki, neden bu şaka karışımı jest yapıldı?
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Polis haftası da değildi. Gençlerin gerçekten canları sıkılmış galiba. Jest yapmak için polisi ayağınıza çağırmak da garip bir durum! Polislerin işi zaten başlarından aşkın bir de böyle garip şakalarla onları meşgul etmenin alemi yok.”

 

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