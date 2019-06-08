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Polise söven Altaylı’dan Valiye söven İmamoğlu’na destek! “Hoşuma gitti”

Geçtiğimiz sene bir polise küfrederek ülke gündemine düşen gazeteci Fatih Altaylı, kuralları uyguladığı için kendisini VIP bölüme sokturmayan Ordu Valisine küfreden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
Polise söven Altaylı’dan Valiye söven İmamoğlu’na destek! “Hoşuma gitti”

Ordu-Giresun Havalimanı’nda kurallara uymayarak VIP’e girmeye çalışan ve doğal olarak Vali tarafından verilen talimat doğrultusunda söz konusu bölüme alınmayan CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisine küfrederek gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz sene bir polise ağza alınmayacak sözler söyleyip küfreden HaberTürk yazarı, 28 Şubatçı Fatih Altaylı, İmamoğlu’nun küfretmesine destek verdi.

İmamoğlu’nun Valiye küfretmesiyle ilgili, “Duymadım ama öyle diyorlar.” ifadesini kullanan Altaylı, şunları yazdı:

Bir açıdan hoşuma gitti.

‘Yahu normal bir insan bu kadar sinirleri alınmış gibi davranamaz’ diyordum hep.

Sinirleri varmış.

Hoşuma gitti.

Ama siyasette İmamoğlu’nun verdiği mesajları veriyorsan...

İşin zor.

Hak edene bile sövemeyeceksin.

Başkası yaparsa “Lafını sakınmayan, güçlü lider” olur.

Sen yaparsan “Vay terbiyesiz”.

Altaylı’dan polise küfür

Fatih Altaylı, 2018’in Ekim ayında, görevini yapmaya çalışan trafik polisine ağır hakaretlerde bulunmuştu. Eşi rahatsız olduğu gerekçesiyle aracını park etmenin yasak olduğu bir yere aldırmak isteyen lakin görevli polisle bir süre tartışan Altaylı, kararından vazgeçmeyen polise, “Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de s... hepsini de s...” sözleriyle küfretmişti.

Fatih Altaylı'dan polise ağır küfür!

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
  1. Ordu
  2. Giresun
  3. Fatih Altaylı
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. küfür

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