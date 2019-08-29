0553 313 94 23

Polise karşı koyan firari hükümlünün yakınları arbedeye neden oldu

Hatay'da firari hükümlüyü yakalamaya çalışan güvenlik güçleri ile hükümlünün gözaltına alınmasını engellemek isteyen yakınları arasında çıkan arbedede 1 polis bıçaklandı, 3 bekçi de darbedildi- Yakınlarının karşı koymasına rağmen firari hükümlü yakalanırken, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
Polise karşı koyan firari hükümlünün yakınları arbedeye neden oldu

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, firari hükümlüyü yakalamaya çalışan güvenlik güçleriyle hükümlünün gözaltına alınmasını engellemek isteyen yakınları arasında çıkan arbedede 1 polis bıçakla, 3 bekçi de darp nedeniyle yaralandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi İsmail D'nin Barıştepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Bu sırada, İsmail D'nin yakalanmasını önlemek ve olay yerinden kaçmasını sağlamak isteyen yakınlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Olay sırasında 1 polis memuru bıçakla elinden, 3 bekçi de darp neticesi çeşitli yerlerinden yaralandı. Güvenlik güçleri, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakınlarının karşı koymasına rağmen firari hükümlü İsmail D. yakalanırken, olayla ilgili Mehmet D, Resul D, Abdulkadir D. de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada, adliye etrafında toplanan şüphelilerin yakınları da polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
  1. bekçi
  2. Firari
  3. Hatay
  4. İskenderun
  5. polis
  6. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amed Sportif Faaliyetler Ramazan Çeri’yi transfer etti
    1. Amed Sportif Faaliyetler Ramazan..
    2. HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni..
    3. Güney Kore'de eski Devlet Başkanının..
    4. Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin..
    5. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
    6. Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 483..
    7. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    8. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    9. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    10. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    11. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    12. Başkan Sever müjdeyi verdi
    13. Sokak çocukları konusu milli bir..
    14. Vali Şentürk’ün 30 Ağustos Zafer..
    15. Başkan Erdoğan’dan başka belediyelere..
    16. Göztepe’ye Aleksic’ten kötü haber
    17. Vücuttaki ödemin nedeni kalp..
    18. Türkiye'yi gerçeği ortaya çıktı!..
    19. Vatan sevgisi imandandır
    20. Ordu'da akıl almaz olay! Tartıştığı..
    21. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    22. Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer..
    23. Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş..
    24. Türk tırları 12 gündür Suudi..
    25. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    26. Irak'ın en büyük alışveriş merkezinde..
    27. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    28. Polise karşı koyan firari hükümlünün..
    29. Pekcan: "İhtisas Serbest Bölgeleri ile..
    30. Erzurum’da huzur operasyonu
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı