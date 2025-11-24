Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve polise bıçakla mukavemet gösteren şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi.
Saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, aranma kaydı bulunan S.T.'yi (33) fark etti. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla polise direnen şüpheli, açılan ateş sonucu karnından yaralandı. Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.