THY - İstanbul
0553 313 94 23

Polis tabancasıyla intihar etti!

Karabük'te iddiaya göre tartıştığı evli polis sevgilisinin tabancasını başına dayayarak ateş eden Pınar E.(39) hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:05
Polis tabancasıyla intihar etti!

Olay, dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Pınar E., eşinden ayrı yaşayan polis memuru E.G. ile tartıştı. Pınar E., kavga ettiği sevgilisinin tabancasını başına dayayıp ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Pınar E., haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Pınar E., kurtarılamadı. Polis memuru E.G. ise gözaltına alındı. Apartman sakinleri sevgililerin sürekli kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:05
  1. Karabük
  2. Yasak aşk
  3. Evli sevgili
  4. polis sevgili
  5. intihar
  6. ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'den nefes kesen istihbarat operasyonu! 30 CIA ajanı deşifre edildi
    1. Çin'den nefes kesen istihbarat..
    2. Fahrettin Koca: Yerlileştirme..
    3. Palandöken: Katar’ın yatırım kararı,..
    4. İBB kurban kesim yerleri 2018
    5. Beyoğlu’nda kadınlar arasında kavga..
    6. Başkan Erdoğan'a şarkılı karşılama!..
    7. 'Bugüne kadar bizi çökertemediler,..
    8. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları..
    9. "Halkın yüzde 64,5'i Cumhurbaşkanı'nı..
    10. Tatilcilerin sıra çilesi! Uzun..
    11. Malatya'da kontrolden çıkıp takla..
    12. TŞOF Başkanı Apaydın’dan trafik uyarısı
    13. Kadınların kavgasına erkekler de..
    14. Erdoğan eylem planında açıklamıştı!..
    15. İstanbul polisinden otopark..
    16. Gonca IŞık Yılmaz Batur Ticaret Bakan..
    17. Kemal Özer: Boykotta bilinçli adım..
    18. Polis tabancasıyla intihar etti!
    19. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı..
    20. O ilimiz beşik gibi sallandı! 1 günde..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?