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Gündem

Polis son anda fark etti! Cephanelik ele geçirildi

Adana'da havaya ateş açan silahlı grup, polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Kovalama sırasında şüphelilerin otomobilinden atıldığı belirlenen bir kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki ruhsatsız av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2021-06-29 07:31:00 -
Polis son anda fark etti! Cephanelik ele geçirildi

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekibi, ara sokaklardan silah sesi duyunca durumu telsiz anonsuyla bildirip, destek ekip istedi.

TEM ekiplerinin de desteği ile ara sokaklara giren polisler, elleri silahlı bir grup ile karşılaştı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp, izlerini kaybettirmeye çalıştı. DHA'nın haberine göre; polis, şüphelilerin kaçış güzergahında bir kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki ruhsatsız av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Sokak sokak şüphelilerin peşine düşen ekipler, eşkale uyan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, parmak izi ve el svapları için polis merkezine götürülürken, silahlara ise kriminal inceleme için el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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