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Polis okulu öğrencileri madalyaları topladı

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18 Mart 2019 Pazartesi 18:01
Polis okulu öğrencileri madalyaları topladı

Samsun’da 18 Mart Şehitler Günü’ne ithafen düzenlenen koşuda Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu


öğrencileri madalyaları topladı.


18 Mart Şehitler Gününe ithafen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koşu düzenlendi. Samsun Doğu Park’ta organize edilen koşuda büyük erkekler 4000 metrede 1, 2 ve 3.lük madalyaları Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oldu. Ayrıca aynı koşunun 4, 5, 6 ve 7. sporcular da 19 Polis Meslek Meslek Yüksek Okulundan çıktı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:01
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