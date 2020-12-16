Polis, öğretmen, memur, bekçi alımları Kamu personeli alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2021 yılı bütçe görüşmelerine devam ediyor. Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek. Kamu kurumları 2021 yılında da ihtiyaca göre hem İŞKUR üzerinden hem de ÖSYM üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. Daha önce açkılanan bilgiye göre, PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı yapacak.

2021 yılı içerisinde başta öğretmen alımları olmak üzere doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, Emniyet teşkilatında görevlendirilmek üzere polis ve bekçi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevlendirilecek uzman erbaş-er, uzman çavuş alımı yapılacak branşlar arasında gösteriliyor. Kamu personel alım ilanlarını Resmi Gazete, Basın İlan Kurumu ve Aile Çalışma Bakanlığı interet sitesi üzerinden takip edilebilmete.