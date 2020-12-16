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Aktüel Polis, öğretmen, memur, bekçi alımları Kamu personeli alımı
Aktüel

Polis, öğretmen, memur, bekçi alımları Kamu personeli alımı

Kamu personel alımları 2020 yılında bir hayli fazla oldu. Korona salgınına rağmen binlerce sağlık personeli ile sözleşmeli öğretmen alımlarının yanında üniversite hastaneleri, belediyeler, bakanlıklar başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumları personel alımı yaptı. 2021 yılında da KPSS’li ve KPSS’siz yine binlerce personel alımı yapılacak. İşte kamu personeli alımı iş başvurusu haberi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:27:00 - 2020-12-16 11:28:29
Polis, öğretmen, memur, bekçi alımları Kamu personeli alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2021 yılı bütçe görüşmelerine devam ediyor. Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek. Kamu kurumları 2021 yılında da ihtiyaca göre  hem İŞKUR üzerinden hem de ÖSYM üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. Daha önce açkılanan bilgiye göre, PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı yapacak.

2021 yılı içerisinde başta öğretmen alımları olmak üzere doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, Emniyet teşkilatında görevlendirilmek üzere polis ve bekçi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevlendirilecek uzman erbaş-er, uzman çavuş alımı yapılacak branşlar arasında gösteriliyor. Kamu personel alım ilanlarını Resmi Gazete, Basın İlan Kurumu ve Aile Çalışma Bakanlığı interet sitesi üzerinden takip edilebilmete.

İŞKUR güncel iş ilanları! İŞKUR iş başvurusu
İŞKUR güncel iş ilanları! İŞKUR iş başvurusu

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İŞKUR güncel iş ilanları! İŞKUR iş başvurusu

Sağlık personeli alımı! Sözleşmeli sağlık personele iş ilanları
Sağlık personeli alımı! Sözleşmeli sağlık personele iş ilanları

Aktüel

Sağlık personeli alımı! Sözleşmeli sağlık personele iş ilanları

İş ilanları | Kamu personel alımı başvurusu
İş ilanları | Kamu personel alımı başvurusu

Aktüel

İş ilanları | Kamu personel alımı başvurusu

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