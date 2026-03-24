Polis meslek kanununda kapsamlı değişim: Mesai ve sosyal haklarda yeni düzenleme geliyor

İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı, emniyet teşkilatına ilişkin kapsamlı yasal düzenlemede sona yaklaşılıyor. Mevcut kanunun günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle hazırlanan yeni “Polis Meslek Kanunu” ile teşkilatın çalışma yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor.

MESAİ SİSTEMİ VE İZİN UYGULAMALARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Taslakta, özellikle yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik yeni bir sistem kurulması, fazla mesai ve izin uygulamalarının net kurallara bağlanması planlanıyor. Düzenlemenin, polislerin günlük çalışma pratiğini doğrudan etkileyecek maddeler içerdiği belirtiliyor.

UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN ELE ALINACAK

Edinilen bilgiye göre düzenleme kapsamında uzun mesai saatlerinin yeniden ele alınması, izin haklarının daha sistemli hale getirilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması hedefleniyor. Böylece emniyet personelinin çalışma koşullarının daha belirli ve sürdürülebilir bir çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.

SOSYAL GÜVENCE VE DESTEK MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Taslakta öne çıkan başlıklar arasında sosyal güvence, lojman imkânları ile sağlık ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi de yer alıyor. Düzenleme ile birlikte polislerin hem görev koşullarına hem de sosyal haklarına ilişkin yeni adımların atılması öngörülüyor.

GÖREV VE YETKİ TANIMLARI DAHA AÇIK HALE GELECEK

Dikkat çeken bir diğer başlık ise görev ve yetki tanımlarının daha açık hale getirilmesi. Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanırken, bu alanın yeni yasa teklifinde önemli yer tutması bekleniyor.

SENDİKAL HAKLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM DE TASLAKTA

Hazırlanan çalışmada, sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla ilgili düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Bu başlıkların, teşkilat içindeki işleyişin daha açık ve kurallı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM HEDEFLENİYOR

Eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun gözetildiği çalışmada, teşkilatın nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme ile emniyet teşkilatının hem çalışma sistemi hem de kurumsal yapısında kapsamlı bir güncelleme yapılması planlanıyor.