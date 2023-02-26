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Aktüel Polis memuru kalbine yenik düştü
Aktüel

Polis memuru kalbine yenik düştü

Milas - Bodrum Havalimanı’nda görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 23:16:00 -
Polis memuru kalbine yenik düştü

Milas - Bodrum Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde görevli 42 yaşındaki Burhan Kurtuluş, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Aracıyla Milas Devlet Hastanesi’ne gitmek üzereyken fenalaşan Kurtuluş, hastane otoparkında direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

Hastane güvenliği ve personellerince aracından çıkarılan Kurtuluş’a doktorlar acil serviste müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kurtuluş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Devlet Hastanesi’ne giderek yetkililerden bilgi aldı.

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