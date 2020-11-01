Polis mekanı bastı, Can Yaman’ın da aralarında olduğu sosyete arkadan topukladı!
Koronavirüs tedbirlerini yok sayıp Kuruçeşme’de Hristiyan adeti olan ‘cadılar bayramı’ safsatası için parti düzenleyen oyuncu Can Yaman’ın da aralarında bulunduğu sosyetik isimler , polis baskını sırasında arka kapıdan kaçtı.
Kokuşmuş sosyete camiası koronavirüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor. ‘Ünlü’ olarak nitelenen kişilerin her hafta imza attıkları rezil partilere bir yenisi daha eklendi.
Skandalları ile gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda gizlice yapılan Cadılar Bayramı (Halloween) partisine katıldı. Yaman ve partiye katılan diğer sosyetik isimler, polis baskını sonrası mekanın arka kapısından kaçtı.
Habertürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanda aldığı aşırı alkol nedeniyle uyuyakalan oyuncu Can Yaman, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda koronavirüs kuralları çiğnenerek gizlice yapılan sözde “Cadılar Bayramı (Halloween)” partisine katıldı.
Skandal parti, polis baskınıyla son buldu
Saatler gece yarısı 00:00'dan sonra müziğin devam etmesi ve yapılan partide koronavirüs tedbirlerine riayet edilmeyerek maske takılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Topluma rol model olarak sunulan Can Yaman gibi ‘ünlü’ etiketli kişilerin skandalları ile gündeme gelmesi magazin dünyasının karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi.