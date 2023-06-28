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Dünya

Polis izin verdi! İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

Yeniakit Publisher
2023-06-28 12:59:00 -
Polis izin verdi! İsveç’te yine Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

İsveç polisi skandal bir karara daha imza attı. Stockholm’deki bir cami önünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Aynı skandal olay için bir karar daha çıktı.

Bu skandal olayın tekrar yaşanması için İsveç polisi, Stockholm’deki bir cami önünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

Dünyadan tepkiler gecikmedi.

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