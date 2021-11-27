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Kadın - Aile Polis, ilçede KADES uygulamasını tanıttı
Kadın - Aile

Polis, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis, akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında vatandaşları yüz yüze bilgilendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:17:00 - 2021-11-27 09:45:45
Polis, ilçede KADES uygulamasını tanıttı

Samandağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gezerek kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

KADES'i anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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