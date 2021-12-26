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Aktüel Polis Eğiticileri'nin eğitimi tamamlandı
Aktüel

Polis Eğiticileri'nin eğitimi tamamlandı

13-24 Aralık 2021 tarihlerinde Polis Akademisi Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında merkez ve taşra teşkilatından 66 personelin katılımlarıyla “Polis Eğiticilerinin Eğitimi” ve “Polis Eğiticilerini Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi” başarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 10:47:00 -
Polis Eğiticileri'nin eğitimi tamamlandı

YENİ AKİT  ANKARA

2021 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı doğrultusunda polis eğitim kurumları ve hizmet içi eğitim birimlerinde görev yapan polis eğiticilerinin bilgi, anlayış ve becerilerini geliştirmek amacıyla "Polis Eğiticilerinin Eğitimi" ve eğitim ihtiyaçları temelinde rütbe ve kıdeme göre hizmetiçi eğitim programları geliştirecek bir Polis Eğiticileri Geliştirme Uzmanı kadrosu oluşturmak amacıyla "Polis Eğiticilerini Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi" Polis Akademisi Gölbaşı ve Anıttepe Yerleşkelerinde düzenlendi.
Söz konusu eğitimin sertifika törenine; Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Polis Akademisi Başkan Yardısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnal, 21 Komiser, 38 Komiser Yardımcısı, 1 Polis Memuru olmak üzere toplamda 66 personel katılım sağladı.

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