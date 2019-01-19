Polis biber gazı kullandı! Mardin'de taşlı sopalı kavga

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Vatandaşlar ve polis ekipleri araya girdi

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi eski hükumet konağı arkasında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kavganın yeniden alevlenmesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı

Polis olay yeri inceleme alanında çalışma yapmak için alana toplanan vatandaşları biber gazı kullanarak uzaklaştırdı. Kavga ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.