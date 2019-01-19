0553 313 94 23

Polis biber gazı kullandı! Mardin'de taşlı sopalı kavga

Mardin'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:46
Polis biber gazı kullandı! Mardin'de taşlı sopalı kavga

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Vatandaşlar ve polis ekipleri araya girdi

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi eski hükumet konağı arkasında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kavganın yeniden alevlenmesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı

Polis olay yeri inceleme alanında çalışma yapmak için alana toplanan vatandaşları biber gazı kullanarak uzaklaştırdı. Kavga ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:46
  1. Mardin
  2. Kızıltepe
  3. biber gazı
  4. taşlı sopalı kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hrant Dink, Agos gazetesi önünde anıldı
    1. Hrant Dink, Agos gazetesi önünde anıldı
    2. Tarkan'dan Ara Güler'e büyük vefasızlık!
    3. "Sanayide Yeni Ufuk, Savunma Sanayii"..
    4. Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a destek..
    5. TYB'den 40'ıncı yıla özel eser
    6. Futbol: Hazırlık maçı
    7. Akdeniz'de göçmen faciası! 117 kişi..
    8. İran'dan "Vahdet-i Beyrek" atağı
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    11. Uyuşturucuyu zeytin tenekelerine..
    12. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    13. Maçın ardından
    14. "Bölmek isteyenlerin tüm oyunları..
    15. Hamas'tan "İsrail esir takasına hazır..
    16. Beyler n'oluyor, mal mı alıyorsunuz?..
    17. Tunus Genel İşçi Sendikasından..
    18. İzmir'de "en güzel deve" seçildi
    19. Vasiyeti onunla mezara gitmek!..
    20. Liverpool, Alexander-Arnold'ın..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı