Polis biber gazı kullandı! Mardin'de taşlı sopalı kavga
Mardin'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.19 Ocak 2019 Cumartesi 15:46
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Vatandaşlar ve polis ekipleri araya girdi
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi eski hükumet konağı arkasında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kavganın yeniden alevlenmesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.
Polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı
Polis olay yeri inceleme alanında çalışma yapmak için alana toplanan vatandaşları biber gazı kullanarak uzaklaştırdı. Kavga ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.
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