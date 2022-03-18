Polis banka promosyon ücreti ne kadar? Polislere ne kadar promosyon verilecek?

Polislere ne kadar promosyon ücreti verilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yapılacak.

Polislere ne kadar banka promosyon ücreti verilecek?

İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak. Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak. Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "Teşkilatımız personeline hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurulan paylaşımda, "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." ifadeleri yer aldı.