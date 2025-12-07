Polis hepsini apar topar gözaltına aldı! Adliye vurgunundaki şok detay kamerada
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet deposundan 25 kilo altın ile 50 kilo gümüş çalarak İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıkan ve kendisi ile eşi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilen Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi daha gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan emanet memuru Kemal D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
17 ADRESE OPERASYON
Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Gündem
TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı
Ekonomi
Bilal Erdoğan’a TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok