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Polis ABD'yi kana bulayan saldırganı vurdu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gece kulübüne saldırı düzenleyen şahıs ABD polisi tarafından öldürüldü.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:15
Polis ABD'yi kana bulayan saldırganı vurdu

ABD'nin California eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Saldırı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD basınına konuşan bir kişi ise saldırı anında yaklaşık 30 el ateş açıldığını ve saldırganın 20'li yaşlarda ve sakallı olduğunu söyledi. Son gelen bilgilere göre, ABD polisi saldırganı etkisiz hale getirdi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:15
  1. ABD kaliforniya

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