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Gündem

Polis abdest alan yaşlı adamın çorabını giydirdi

Rize'de abdest alan bir yaşlının çoraplarının ve ayakkabılarının bir komiser yardımcısı tarafından giydirilmesi duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 06:02:00 - 2020-06-22 06:04:58

Rize'de abdest aldıktan sonra, çoraplarını ve ayakkabılarını giymekte zorluk çeken yaşlı bir adama orada bulunan bir komiser yardımcısı yardım etti.

O anlar ise, cami avlusunda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüyü kısa sürede yaklaşık 70 bin kişi izledi.

"Hayat paylaştıkça güzelleşir"

Paylaşımla ilgili mesajda ise "Rize'de Cuma tedbirlerinde görevli personelimizin, abdest alan amcamıza yardım ettiği anlar vatandaşımız tarafından böyle görüntülendi. İyilik ve sevgi paylaştıkça yayılır, hayat paylaştıkça güzelleşir." denildi.

Teşekkür belgesi verilecek

Yaşlı adama yardım eden emniyet görevlisinin, Rize Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubede görevli komiser yardımcısı Burak Yıldırım olduğu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın personeli teşekkür belgesi ile ödüllendireceği öğrenildi.

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