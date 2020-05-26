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Aktüel

Polatlı’nın sevilen ismi son yolculuğuna uğurlandı

Polatlı’da sanayinin gelişmesinde ve Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşundan bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Şamil Engin tedavi gördüğü Polatlı Devlet Hastanesinde geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:34:15 -
Polatlı’nın sevilen ismi son yolculuğuna uğurlandı

Polatlı’da sanayinin gelişmesinde ve Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşundan bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Şamil Engin tedavi gördüğü Polatlı Devlet Hastanesinde geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. Engin, bugün 24 yıl görev yaptığı Polatlı OSB Bölge Müdürlüğü idari binası önünde sevenleri ile birlikte cenaze namazı kılınarak, son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze merasimine, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ile siyasi partilerin ve odaların temsilcileri, OSB katılımcıları, müteşebbis heyet üyeleri ve yakınları ile sevenleri katılım sağladı.



"Polatlı önemli bir değerini kaybetmiştir"


Cenaze Namazı öncesi konuşan Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Ünal, "Uzun yıllar birlikte çalıştığımız değerli bir insanı, iyi bir dostu, kaliteli bir idareciyi kaybettik. Rabbim, kalanlarına sabır versin” dedi.


Kılınan cenaze namazının ardından naaşı, şehir mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

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