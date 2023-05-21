Polat Piyalepaşa Çarşı gurme markalarıyla ön plânda

Çarşıda şehrin yoğunluğundan, kalabalığından sıkılanlara dingin atmosferinde huzurlu ve keyifli vakit geçirmenin kapıları aralanıyor. Galerilerin sanat örneklerine yer veriliyor. Polat Piyalepaşa Çarşı, restoran markası Bigchefs’i de bünyesinde barındırıyor. Marka kapalı ve açık alanda pek çok müşteriye hizmet veriyor. Polat Piyalepaşa Çarşı merkezi konumuyla dikkat çekiyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş’a birkaç dakika mesafede olup D-100 yoluna, Dolmabahçe ile Kağıthane tüneline, Çağlayan Adliyesi’ne yakın bir yerde konumlanıyor. Yüksek tavanlı ve geniş vitrinli mağazalarıyla açık havada alışveriş deneyimi sunuyor.