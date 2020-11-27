Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, konuk olduğu bir Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, dizideki Süleyman Çakır'a ilişkin hiç bilinmeyenleri ilk kez anlattı.

"Senaristler öldürüp öldürmemekte zorlandı"

Şaşmaz, Oktay Kaynarca'nın diziye 1. yada 2. sezon öleceğini bilerek katıldığını belirterek "Ancak kendisini çok sevdirdi ve bunda bir zorluk yaşadı senaristlerde öldürüp öldürmeme kararını verirken, bazı başka etkenler de vardı sanırım onlarda sonunu daha öne taşıdı." dedi.