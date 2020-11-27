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Medya Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaşmaz, Kaynarca'nın dizide 1. yada 2. sezon öleceğini bilerek girdiğini belirtirken, kendisini çok sevdirmesi sonrası senaristler öldürüp öldürmeme kararı verirken büyük zorluk yaşadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:05:00 - 2020-11-27 16:12:23

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat AlemdarNecati Şaşmaz, konuk olduğu bir Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, dizideki Süleyman Çakır'a ilişkin hiç bilinmeyenleri ilk kez anlattı.

"Senaristler öldürüp öldürmemekte zorlandı"

Şaşmaz, Oktay Kaynarca'nın diziye 1. yada 2. sezon öleceğini bilerek katıldığını belirterek "Ancak kendisini çok sevdirdi ve bunda bir zorluk yaşadı senaristlerde öldürüp öldürmeme kararını verirken, bazı başka etkenler de vardı sanırım onlarda sonunu daha öne taşıdı." dedi.

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