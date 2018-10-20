AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

PÖH'ten PKK'ya şafak operasyonu! Teröristler uykuda enselendi

İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, PKK adına eylem yapan 8 hücre üyesi yakalandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:03
PÖH'ten PKK'ya şafak operasyonu! Teröristler uykuda enselendi

İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, bu sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde İstanbul’da Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultangazi ilçeleri ile Kocaeli ve Gaziantep’te çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, yapılan baskınlarda örgütün ideolojik tabanında yer bulan ve PKK adına eylem yapan 8 hücre üyesini yakaladı.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, baskın yapılan adreslerde aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve eylem talimatı içeren örgütsel doküman da ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:03
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. PKK operasyonları
  5. şafak operasyonu
  6. Terörle Mücadele
  7. Polis Özel Harekat (PÖH)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze’de Siyonist postalları
    1. Gazze’de Siyonist postalları
    2. İnanılmaz hikaye! Beşinci böbreğini..
    3. Memurlara saat başı mesai ücret zamlı
    4. İşte altın fiyatlarında son durum!
    5. Gazeteciler Cemiyeti’nin Cemal Kaşıkçı..
    6. İşsizlik maaşı alma şartı?
    7. FETÖ'cü sanık KPSS sorularını aldığını..
    8. Karşı şeride geçen TIR dehşet saçtı!..
    9. Başkan Moldova dönüşü konuştu: CHP, İş..
    10. 1170 nüfus memuru iş başvurusu nasıl..
    11. Devletin işi gücü yok, topçuyla..
    12. Memurlara fazla mesai zammı! 2019'dan..
    13. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    14. Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da..
    15. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    16. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    17. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    18. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı? AK..
    19. Arda Turan'a kayınpeder şoku! Kızı..
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?