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Eğitim PMYO öğrenci alacak
Eğitim

PMYO öğrenci alacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 13:37:00 -
PMYO öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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