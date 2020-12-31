Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ödül törenine çevrim içi olarak katıldı. Platin Dergisi’nin, Ipsos ile birlikte çalışarak yürüttüğü Platin Global 100 Endeksi’nin teması bu yıl “Dijitalleşme” olarak belirlendi. Endekse göre dijitalleşmede başarı gösteren 10 şirkete “Dijitalleşme Ödülü” verilirken 2 özel ödül “Platin Dergisi Teknoloji Özel Ödülü” ile “Turkcell Özel Ödülü” sahiplerini de buldu. Turkcell Kurumsal & Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata; “Bildiğiniz üzere bu yılın teması olarak belirlenen ‘dijitalleşme’ 2020’de hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlayan bir konu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, dijitalleşmenin sadece birkaç sektörle sınırlı olmadığını, tüm sektörlerin olmazsa olmazı olduğunu bize net bir şekilde gösterdi. Bireysel müşterilerimizin yanı sıra kurumsal müşterilerimize de bu dönemde destek olabilmek için güçlü internet altyapısının iş sürekliliğinde büyük önem taşıdığını gördük. Pandemi önlemleri kapsamında çok sayıda şirketimiz uzaktan çalışma yöntemine geçerek çalışmalarına evlerden devam etme kararı aldı. Turkcell olarak bu süreçte öncelikli olarak eşsiz altyapımız, her müşteriye ve sektöre özel ihtiyaçları adresleyen çözümlerimiz, sağlık alanındaki dijital dönüşüm projelerimiz ve uzaktan çalışma yöntemlerimizle yanlarında yer aldık” dedi.

Dijitalleşmenin liderleri oldular

Platin Global 100 Ödülleri Töreni’nde, “Ulaştırma Sektörü Dijitalleşme Ödülü” Türk Hava Yolları’na, “Enerji ve Petrol Sektörü Dijitalleşme Ödülü” TÜPRAŞ’a, Savunma Sektörü Dijitalleşme Ödülü ASELSAN’a, “Metal Sektörü Dijitalleşme Ödülü” KARDEMİR’e, “Gıda Sektörü Dijitalleşme Ödülü” Ülker’e, Mobilya Sektörü Dijitalleşme Ödülü” Yataş’a, “Lojistik Sektörü Dijitalleşme Ödülü” Netlog Lojistik’e, “İlaç Sektörü Dijitalleşme Ödülü” Abdi İbrahim’e, “İnşaat Sektörü Dijitalleşme Ödülü” TAV İnşaat’a, “Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü” Aksa Akrilik’e verilirken, “Platin Dergisi Teknoloji Özel Ödülü”nün sahibi Hitay Holding, “Turkcell Özel Ödülü”nün sahibi ise Yıldız Holding oldu.