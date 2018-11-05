Plastik tükürüyoruz



Bütün Batı'da ve de Çin'den Hindistan'a hemen her ülkede bir değil onlarcası varken, yıllardır faalken Türkiye'nin sadece üstelik elektrik enerjisi üretimine dönük bir nükleer santral yapımına karşı çıkan bu örgüte pek güvenilmez.

Fakat dedik ya, iddia korkunç, iddia vahim. Onlar bu iddialarını sanal dünyada yayıyor ve karşıt imza kampanyası yürütüyorlar.

Diş macunu, banyo jelleri ile ilgili olarak kozmetik sanayiini hedef alarak söyledikleri, noktası virgülü ile şu:

Amerika’da ve Kanada’da, yok edici etkileri olan plastik mikro taneciklerin kullanımı yasaklandı. Türkiye’de de bu zararlı plastiklerin kullanımı yasaklanmalı.

Gerek olmadığı halde kozmetik sektöründe kullanılan mikro tanecikler, denizlerimize ve denizlerde yaşayan canlılara zarar veriyor.

Her gün kullandığımız diş macunu ve yüz yıkama jellerine, gerek olmadığı halde zararlı plastik "mikro tanecikler" ekleniyor. Bu tanecikler filtrelenemeyecek kadar küçük oldukları için denizlere akıyor, deniz canlıları bu plastikleri yiyor.

Yapılan bir araştırma, Avrupa’da kabuklu deniz canlılarını (midye ve istiridye) tüketenlerin yılda 1.800 ila 11.000 mikro plastik parçacık tüketiyor olabileceğini ortaya koydu.

Amerika ve Kanada, şirketlerin bu gereksiz plastiği kullanmasını yasakladı. Denizlerimiz ve deniz canlıları için, tüm dünyada mikro plastiklerin kullanımı yasaklanmalı.