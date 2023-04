Plastik Sektöründen geri dönüşüm ile ekonomiye büyük destek

Ülkemizde ve dünyada plastik sanayisini etkisi altına alan döngüsel ekonominin hızla geliştiğini söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “Çevresel etkilerin en aza indirilmesi, sürdürülebilirlik ve hammadde tedarik güvenliğinin sağlanması gibi katkıları ile plastik geri dönüşüm, ülke sanayisinde itici bir güç haline geldi. Sektörümüz büyüyüp, üretim de devam ettiği sürece sanayimiz güçlenecek ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye ulaşacaktır” dedi.

Plastik sektörünün ülke ekonomisine kattığı ve katacağı değerler göz ardı edilemez

Türk Plastik Sektörünün ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, “Sektörümüzün iç piyasada ve ihracatta sağladığı katkı, doğrudan ve dolaylı olarak önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Plastik işletmelerimiz, gücünü daha da arttırarak önemli bir seviyeye geldiler. Plastik sektörünün başta otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörler olmak üzere, sanayimizin gelişimine etkisi olan birçok sektöre kattığı ve katacağı değerler asla göz ardı edilemez. Bugün plastik sektörü, sadece ihracatta değil, iç pazarı canlandıracak adımların atılması için de üretmeye, çalışmaya ve sanayiye katkı sağlamaya devam etmektedir” dedi.

Sektörümüz geri dönüşüm ile döngüsel ekonomiyi canlandırmaya devam edecek

Günümüzde plastiklerin, geleneksel malzemelerin yerini almaya devam ettiğini söyleyen Ömer Karadeniz, “Esnek ve kolay işlenebilirliği olması açısından, plastikler bugün birçok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Çoğu plastik türü, alternatif malzemelerle karşılaştırıldığında rahat geri dönüştürülebilirliği sayesinde döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Bugün döngüsel ekonominin ve buna bağlı olarak geri dönüşümün önemi hızla artmış durumda. Çevresel etkilerin en aza indirilmesi, sürdürülebilirlik ve hammadde tedarik güvenliğinin sağlanması gibi güçlü yönlere sahip olan plastik geri dönüşüm, sektörümüzün tamamlayıcısı konumunda döngüsel ekonomiyi canlandırmaya devam ediyor” diye konuştu.

Geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi üzerine yapılan çalışmalar desteklenmeli

Sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı birçok platforma destek verdiklerini ve bu desteklerinin de süreceğini belirten Ömer Karadeniz, “Çatı kuruluş Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) olarak, sektördeki gelişmeleri an be an takip ediyor, sorunlara çözüm üretmek adına başta üye derneklerimiz olmak üzere, birçok farklı STK ve kamu kurum-kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki senelerde de, geri dönüşüm sektörüne en çok katkı sağlayacak olan ve döngüsel ekonomiye yön verecek olan sektörlerden biri de plastik sektörü olacaktır. Sektörümüz büyüdükçe ve üretim de devam ettikçe sanayimiz güçlenecek ve uluslararası anlamda rekabet edebilecek seviyeye ulaşacaktır. Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi üzerine yapılan çalışmalarımızın ana hedeflerinden bir tanesi de budur. Bu hedeflerimizin gerçekleşmesi için yapacağımız ortak çalışmalarımızın kamu otoritelerimiz tarafından desteklenmesi en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

