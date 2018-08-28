Planlar için eyleme geçiliyor

MEHMET CANITATLI

Eylem planında ihracat ve sanayi alanında belirlenen hedefler için bayram öncesinde alınmaya başlanan kararlara yenileri eklenecek. İşte bu haftadan itibaren hızlandırılacak olan çalışmaların detayları:

Ağustosun ilk yarısında Türkiye’ye karşı döviz silahını kullanarak yapılan finansal saldırılardan ülkelerarası ticari ilişkilerin yara almaması için birçok ülke ile ikili anlaşmalarda ‘yerli para birimleri ile ticaret’ konusu ivedilikle ele alınıp, hayata geçirilecek.

İHRACATÇIYA TAM DESTEK

Eximbank’ın müşteri profilinin genişletilmesi kapsamında KOBİ’lere öncelik verilecek. Döviz riskinden uzak olan pazarlara açılım konusunda stratejilerin hızlı bir şekilde oluşturulması sağlanacak. Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 yeni Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılacağı ülke/şehirler tespit edilip kamuoyu ile paylaşılacak.

Serbest Bölgelerin statüleri konusunda açıklanan kararlar hayata geçirilecek. Özellikle katma değerli yatırım ile ihracata dönük projeler devreye alınacak.

Gümrük kapılarında Tek Durak Sistemi uygulamasına geçilecek.

İTHAL ÜRÜN YERİNE YERLİYE TEŞVİK

Kalitesiz ürünlere dönük ithalatın minimum seviyeye çekilmesi ve etkin denetim konusunda düşünülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi uygulamasına geçilecek. Yerli ürünlerin imalatı ile tüketimine dair özendirici tedbirler uygulanacak.

BARTER’A ÖNCELİK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği ticarette barter uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda yasal düzenlemeler hemen yapılacak. Konuyu Yeni Akit’e değerlendiren Avrasya Barter Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, barter ile ilgili Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir birimin oluşturulması gerektiğini, arzu edildiği takdirde bu alanda bilgi, birikim ve tecrübeleriyle görev almaya hazır olduğunu açıkladı.

SANAYİDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ DÖNEM

Yüksek teknolojili ürünlerin yerli dinamikleri kullanarak geliştirme ve üretme konusunda Teknoloji Bakanlığı şirketlere direkt destek verecek. Bu çerçevede KOBİ’lere yaklaşık 1 milyar 225 milyon liralık desteğin kısa sürede aktarılması söz konusu. Ayrıca teknoparkların daha etkin çalışması ve bilişim vadisinin iki etabı ile faaliyete başlatılması da yılbaşından önce sağlanacak.

MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ NETLEŞTİ

Sayıları dört olarak açıklanan bölgelerden birisi Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak açıklandı. Burada master plan çalışması üç ay içinde tamamlanacak. Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayi tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temeli atılacak. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara da yer tahsisi kısa sürede yapılmış olacak.

SAVUNMA SANAYİSİZ OLMAZ

100 gün için 43 ayrı projeyi barındıran savunma sanayi eylem programında Hassas Güdüm Kiti EKADAS TSK’ya teslim edilecek, SOM-J Füzesi’nin test aşamaları tamamlanacak, 100 adet Kanatlı Güdüm Kiti teslimatı yapılacak, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı hizmete alınacak ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testi yapılacak. Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmaları da tamamlanacak. Bunların hepsi de takvime bağlanmış durumda.

EYLÜL KRİTİK AY

Dövizdeki dalgalanmanın bayram tatili süresince yerini sakinliğe bıraktığı iç piyasada, oluşturulan dengeyi sağlamlaştırmak için Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun alacağı yeni kararlar merak ediliyor.

Özellikle Merkez Bankası’nın faiz politikasını ortaya koyacağı eylül ortasına kadar dış faktörlerin TL üzerinden oyun oynama girişimlerinin devam etme riskinin mevcut olduğunu belirten uzmanlar, dövizde oluşabilecek dalga boyunun korkulacak kadar yüksek seyretmeyeceği görüşünde.

FAİZ LOBİSİ BOŞ DURMAYACAK

Faiz lobisinin artış baskısında bulunmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, ‘’Piyasalardaki paniğin büyümesi, piyasalarda kalıcı hasar oluşturması için çabalarını artıracak olanlara karşı kalıcı tedbirlerin açıklanması gerekiyor. Bunun için de Hazine Bakanı Berat Albayrak ve ekibinin üzerinde çalıştığı orta vadeli eylem planı önem arzediyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER FED TOPLANSINDA

Öte yandan; ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayı toplantısında faiz artışı yapması beklentisinin hâkim olduğu piyasalarda, doların TL karşısında olağanüstü bir değer kazanma ihtimali de zayıf görünüyor. Burada da, hükümetin 100 günlük eylem planında yer alan ekonomi odaklı hedeflerini hayata geçirmiş olması dengelenmede önemli rol alacak.