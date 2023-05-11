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Aktüel Plan yapanlar dikkat! Seçim günü hava nasıl olacak?
Aktüel

Plan yapanlar dikkat! Seçim günü hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2023-05-11 17:06:00 - 2023-05-11 17:06:26

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Pazar günü için yurdun büyük bir bölümünde herhangi bir meteorolojik olumsuzluk beklenmiyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü yurt genelinde beklenen hava durumunu değerlendirdi.

Macit, 14 Mayıs Pazar günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yağış beklenmezken, yurt genelinde ise parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağının öngörüldüğünü belirtti.

Macit, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre pazar günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yurtta yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimiz parçalı, yer yer de az bulutlu bir hava geçirecek. Öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yağış bekliyoruz. Diğer bölgelerde biraz önce belirttiğim gibi yağış beklentimiz yok. Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı pazar günü için mevsim normalleri civarında seyredecek. Birkaç derece de üzerinde olabilir. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Akşam saatleri çok bulutlu. Yağış beklentimiz, 21 derece. Ankara'da az bulutlu bir hava bekliyoruz, 24 derece civarında. İzmir'de de aynı şekilde az bulutlu, 24 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor. Dolayısıyla pazar günü için yurdun büyük bir bölümünde herhangi bir meteorolojik olumsuzluk beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

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