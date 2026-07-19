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Yerel Plaj çetesi şemsiyesini açan vatandaşı darp etti
Yerel

Plaj çetesi şemsiyesini açan vatandaşı darp etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kendi şemsiyesini açmak isteyen bir vatandaş ile plajın bir kısmını kiraladığını öne süren işletme çalışanları arasında çıkan kavga kameralara yansırken, araya girmeye çalışan bir kadının da darbedildiği iddia edildi.

Olay, dün Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajın bir bölümünü kiraladığını öne süren özel işletmenin bulunduğu alana giderek kendi şemsiyesini kurmak ve denize girmek isteyen bir vatandaş, işletme çalışanlarının müdahalesiyle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel arbedeye dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak için araya giren bir kadının da bu sırada darbe aldığı öne sürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi

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