Plaj çetesi şemsiyesini açan vatandaşı darp etti

Olay, dün Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajın bir bölümünü kiraladığını öne süren özel işletmenin bulunduğu alana giderek kendi şemsiyesini kurmak ve denize girmek isteyen bir vatandaş, işletme çalışanlarının müdahalesiyle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel arbedeye dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak için araya giren bir kadının da bu sırada darbe aldığı öne sürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi