PKK/YPG’den AK Parti seçmenine tehdit!

PKK’nın içerisinde yapılanarak kendilerine Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adını veren teröristler, Amasra’daki maden kazasını bahane ederek tehditlerde bulundular. Teröristle daha önce de birçok olayı bahane ederek, iş makineleri, fabrikalar, elektrik trafoları, su kanalları ve tersaneler gibi birçok yere sabotaj eylemi düzenlemişlerdi. Terörist sıkıntısı çeken örgütün, MLK-P gibi birçok terör örgütünü yanına çekmek için PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın kuruluşunu ilan ettiği taşeron örgüt HBDH, sözde işçi haklarını savunmaya geçtiği yönünde açıklamalar yapıyor. PKK’nın yayın organlarından, “Ülke tarihi, maden işçileri başta olmak üzere işçi ve emekçilerin onurlu direnişlerinin tarihidir” ifadelerini kullanan HBDH, eleman devşirmekte güçlük çektiklerini de, “Sömürüye ve katliama maruz kalan işçi ve emekçiler, geleceği çalınan öğrenciler, kırıma uğrayan kadınlar, kimliği tanınmayan Kürtler ve Alevilerin, madencilerle büyüyecek isyanlarımıza katılımları uzak bir ihtimal değildir artık” sözlerini sarf ediyor. HBDH’li teröristler, tehditlerinde ise şu ifadeleri kullanıyorlar: “AKP/MHP iktidarı ve ona yaltaklık eden tüm birey, kurum ve kuruluşları hedefimizdedir. Maden işçileri bilmelidir ki; asla yalnız, seçeneksiz ve örgütsüz değiliz. Tek seçeneğimiz devrimdir ve bunu gerçekleştirene kadar savaşımıza devam edeceğiz.”