PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'

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Eli kanlı terör örgütü PKK, ABD'nin bölgeden çekilme kararıyla yok olma korkusuna kapıldı. Özellikle, Türkiye'nin bölgede başlatacağı olası bir operasyon ihtimalleri kuvvetlenirken, teröristler, halkı korkutmak için bildiriler dağıtıyor.

Bildiride korku aracı olarak kullanılan unsur ise bölgeyi, yüzlerce yıl boyunca yüksek refah ile yöneten Büyük Osmanlı İmparatorluğu...

"Bizi desteklemezseniz Osmanlılar geri döner"

PKK/PYD tarafından bölgedeki halka dağıtılan bildiride açıkça Türkiye ve Osmanlı’ya karşı düşmanlık ilan edildi. “Osmanlı yönetimi altında Arap ülkeleri iktisadî olarak geri bırakılmıştır. Bunun sebebi de Osmanlı’nın Arap halklarına koyduğu vergi sistemidir” iddialarının paylaşıldığı bildiride Osmanlı; bölgedeki fakirlik ve geri kalmışlığın sebebi olarak gösterildi.

Bölgedeki Osmanlı hilafetinin yanında duran halklara seslenilen sözde bildiride, “Türk sömürgeciliği (İslam’a) davet esaslı olmadı. Ve İslami bir fetih de değildi. Ve Hazreti Muhammed’in sünneti üzerine de olmadı. Bilakis Celaleddin Rumi’nin sufi mevleviliği ve Nakşibendilik sünneti üzerine oldu. Hiç bir dini fetih yapmadı, siyasi çatışmalar için savaş yaptı. Osmanlılar, Arap beldelerinde ne yaptılar? Ne cami, ne okul, ne de hastane...” denildi.

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Aynı bildiride teröristlerin hamiliğine soyunan Avrupa ülkeleri için de “Fransa ve Avrupa ülkeleri şerefleriyle Endülüs’ten müslümanların Avrupa dışına göç etmeleri için Batı Arap ülkelerinin Osmanlı sömürgeciliğinden korumak uğruna kendi gemileriyle yardım ettiler. Resulullah Osmanlılar ve onların yönetimi konusunda ümmeti uyardı. Tarih yalanlayıcıları ise onu değiştirdi” hezeyanları kusuldu.

“Suriye 25 yıllık Fransa’nın işgalinde, 400 yıllık Osmanlı işgalinden yüzlerce kat daha fazla ilerleme kaydetti” iddiasında bulunulan terörist bildirisinde, “Türk işgalciliği şimdi de hırslarını gerçekleştirmek için eski Osmanlı hilafetini geri getirmeye çalışıyor” denildi.

Küstah bildirinin sonunda “Sonuç olarak biz bölge halkarı olarak Türk işgalinin karşısında tek el olarak durmalıyız ki yeniden Osmanlı İmparatorluğu senaryosu tekrarlanmasın” saçmalığı yer aldı.

PKK'nın bildirisinden hemen önce de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bölge halkına, "PKK'nın sonu gelecek bizimle olun" mesjaları veren bildiriler dağıtmış, bunun üzerine de bölgenin şeyhleri, olası bir oeprasyon konusunda topraklarını geri alabilmek için ÖSO'ya destek mesajları vermişti.