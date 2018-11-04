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PKK'yı boykota El Velde aşireti de katıldı! 'Çocuklarımızı SDG saflarında görmek istemiyoruz'

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'da Sabha aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin öldürülmesinden sorumlu tutulan terör örgütünün boykot edilmesi çağrısına, El Velde aşiretinin de katıldığı öğrenildi. El Velde aşiretinden yapılan açıklamada Huveydi'nin öldürülmesinin şiddetle kınandığı belirtilirken,"Çocuklarımızı SDG (Terör örgütü YPG/PKK) saflarında görmek istemiyoruz." ifadesine yer verildi.

04 Kasım 2018 Pazar 18:53
PKK'yı boykota El Velde aşireti de katıldı! 'Çocuklarımızı SDG saflarında görmek istemiyoruz'

El Velde aşiretinden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'ya muhalifliğiyle bilinen Sabha aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin  öldürülmesinden terör örgütünü sorumlu tutan Sabha aşiret mensuplarının boykot çağrısına, liderin kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkana kadar destek verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Sabha aşiret liderinin öldürmesini şiddetle kınıyoruz. Çocuklarımızı SDG (Terör örgütü YPG/PKK) saflarında görmek istemiyoruz. Rakka ili Rakka halkına teslim edilene kadar diğer aşiretleri birleşmeye ve işgalci örgütü boykot etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

Terör örgütüne muhalifliğiyle bilinen Sabha aşireti lideri Beşir Faysal Huveydi, dün terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Sabha Aşiret mensupları, taziyeye gelen terör örgütünün desteklediği Rakka Meclisi Eşbaşkanı Leyla Mustafa'yı kovduğuna dikkati çekmişti.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:53
  1. Sabha
  2. Beşir Faysal Huveydi
  3. Leyla Mustafa

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