PKK'yı aklıyorlar! Terör paçavrası katliamı devleti yıkmanın peşinde

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz tarihinde gerçekleşen ve 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan patlama sonrası, PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi suçu devlete atmaya çalışıyor. Yaptığı haberlerde patlamanın EYP’den kaynaklanmadığını, devletin döşediği mayından kaynaklandığını iddia eden “gazete”, patlamada hayatını kaybeden Güloğlu kardeşlerin faili olan PKK’yı korumaya ve devleti suçlu göstermeye çalışıyor.

Askeri kuvvetleri suçluymuş gibi lanse ettiler

Patlayıcının EYP olduğunu kabullenmeyen ve bu yolla PKK’nın suçunu bastırmaya çalışan paçavra, bölge sakinlerinin askerin bölgede gezdiğini söylediğini iddia etti. PKK’lı teröristlerin araziye döşedikleri EYP’nin patlaması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerin ismini bile anmayan PKK yayın organı, “Bunun yeni bir patlayıcı türü olduğu üzerinde durulurken, Kuşluca Karakolu’nun da mezraya 15 dakika mesafede olması da kuşkuları artırdı.” diyerek bölgede PKK terörünü engllemeye ve halkın huzurunu sağlamaya çalışan güvenlik güçlerini hedef aldı. Patlama öncesinde bölgede patlayıcı olmadığı ve askerin bölgeyi sık sık gezdiği yalanını dillendiren paçavra, çocuk katili PKK’nın işlediği günahı, PKK’ya karşı operasyonlar düzenleyerek bölgede terörist faaliyetleri azaltmaya çalışan askere yıkmaya çalıştı.