PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı

Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 735 şüpheli gözaltına alındı.
17 Şubat 2019 Pazar 16:16
PKK operasyonları kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı.
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