PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 735 şüpheli gözaltına alındı.

PKK operasyonları kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor...

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