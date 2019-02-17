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PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı

Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 735 şüpheli gözaltına alındı.

17 Şubat 2019 Pazar 16:16
PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı

PKK operasyonları kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:16
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