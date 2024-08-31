PKK'ya bir darbe daha! İHA'lar tespit etti!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK' lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.