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Gündem PKK'ya bir darbe daha! İHA'lar tespit etti!
Gündem

PKK'ya bir darbe daha! İHA'lar tespit etti!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 12:31:37 - 2024-08-31 12:31:36

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK' lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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