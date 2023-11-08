PKK'ya ait mağara ve sığınaklar bulundu!

Kahraman Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Son olarak Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 adet mağara ve 5 adet sığınak bulundu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 adet mağara ve 5 adet sığınak bulundu. Mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

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