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PKK’ya ağır darbe! Yılanın bir başı daha kesildi...

Terör örgütü PKK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla öldürüldü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konseyi Üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK’nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran’da Perşembe günü Kandil’in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.

7 başlı yılan

Operasyon, PKK’nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil’de ilk defa üst düzey bir PKK’lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

Halmat Diyar” kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992’de katıldığı terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.

“Pençe” inmeye devam ediyor

Öte yandan, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yine Şırnak’ın Gabar Dağı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yüksekova’daki  operasyonda ise çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Şanlıurfa’da da PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Terör örgütü PKK/KCK
  4. PKK/KCK’nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konseyi Üyesi Diyar Garip Muhammed
  5. Diyar Garip Muhammed
  6. MİT
  7. TSK
  8. MİT ve TSK’nin ortak operasyonu
  9. Kortek Virajları
  10. PKK
  11. Halmat Diyar
  12. Pençe Harekatı
  13. Zap ve Metina bölgeleri

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