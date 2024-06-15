  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-15 11:54:00 -
PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

MSB'nin son dakika açıklamasına göre, terör örgütü PKK mensubu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" notuyla 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

ABD İran ve Almanya PKK için birleşti! Topunuz gelin! Terör örgütüne hava savunma sistemi ve füze
ABD İran ve Almanya PKK için birleşti! Topunuz gelin! Terör örgütüne hava savunma sistemi ve füze

Gündem

ABD İran ve Almanya PKK için birleşti! Topunuz gelin! Terör örgütüne hava savunma sistemi ve füze


ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK’ya finansörlük yaptığı tespit edilen eski HDP'li başkan yakalandı
PKK’ya finansörlük yaptığı tespit edilen eski HDP'li başkan yakalandı

Gündem

PKK’ya finansörlük yaptığı tespit edilen eski HDP'li başkan yakalandı

O ilimizde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon hakkında kritik detay
O ilimizde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon hakkında kritik detay

Gündem

O ilimizde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon hakkında kritik detay

Orman yakan PKK’lı koğuşu da ateşe verdi
Orman yakan PKK’lı koğuşu da ateşe verdi

Gündem

Orman yakan PKK’lı koğuşu da ateşe verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23