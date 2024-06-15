PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü
MSB'nin son dakika açıklamasına göre, terör örgütü PKK mensubu 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" notuyla 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.
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