PKK/PYD’li teröristler, Rasulayn'da buğday tarlasını yakıp halay çekti Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında PKK/PYD'li teröristler, sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı.Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.

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