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Gündem PKK/PYD elebaşı Salih Müslim çok fena tutuştu! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu alçak herif
Gündem

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim çok fena tutuştu! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu alçak herif

Suriye PKK'sının sözde siyasi lideri Salih Müslim, TSK'nın gece yarısı başlattığı Pençe-Kilit Hava Harekatı ile ilgili panik dolu bir açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 12:32:00 -
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim çok fena tutuştu! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu alçak herif

Milli Savunma Bakanlığının gece saat 01.12'de "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyurduğu Pençe-Kilit Hava Harekatı kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör kamplarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. 160 kilometre derine inilen harekatta PKK/PYD'nin kontrolündeki birçok nokta vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mukavemet gösteremeyen PKK'lı teröristler güneye doğru kaçarken, terör yandaşları geceden bu yana çeşitli lisanlarda açıklama yaparak uluslararası kamuoyundan destek istiyor.

Ses gelmiyor!

Bunlara, Suriye PKK'sı YPG'nin illegal siyasi uzantısı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) sözde eşbaşkanı Salih Müslim de katıldı.

PYD elebaşısı Salih Müslim, terör yandaşı Mezopotamya Ajansı’na konuşarak, Ayn-el Arab'tan (Kobani) Kandil'e kadar geniş bir sahada hedef alındıklarını söyledi. Terör elebaşı Müslim, "Bütün dünya Türk devletinin vahşice saldırmasını görmeli ve ses çıkarmalıdır." dedi.

Avrupa için de tehlikeymiş

Türkiye'nin gücü üzerinden Batı'yı korkutmayı hedefleyen Müslim, Türkiye'nin "böyle bırakılırsa herkes için tehlikeli" olduğunu öne sürdü.

KAYNAK: HABER7

 

 

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Yorumlar

Keremoviç

Bu nursuz suratsız sıfatsız Salih Müslüm müde gebertsin TSK duran Kalkan Cemil Bayık murat Karasu bu soysuzlarida gebertsin TSK

Osman 25

Hayinlara cevabi Allahin izniylen ordumuz veriyor vede vermeye daha guclu devam edecek kacacak yerleride kalmayacsk hayin teroristlerin kokunu kaziyacaktir ordumuza Allah zeval vermesin biz herzaman haziriz sayin baskomutanimiz onlara dahada guclu ders verelim insallah sayin pasalarimizla gurur duyuyorum Allah yarveyardimcimiz olsun reisimizede guc kuvvet versin 2023 de bu millet hayinlara cok guclu bir ders verecek insallah
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