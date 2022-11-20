PKK/PYD elebaşı Salih Müslim çok fena tutuştu! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu alçak herif
Suriye PKK'sının sözde siyasi lideri Salih Müslim, TSK'nın gece yarısı başlattığı Pençe-Kilit Hava Harekatı ile ilgili panik dolu bir açıklama yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığının gece saat 01.12'de "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyurduğu Pençe-Kilit Hava Harekatı kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör kamplarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. 160 kilometre derine inilen harekatta PKK/PYD'nin kontrolündeki birçok nokta vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mukavemet gösteremeyen PKK'lı teröristler güneye doğru kaçarken, terör yandaşları geceden bu yana çeşitli lisanlarda açıklama yaparak uluslararası kamuoyundan destek istiyor.
Ses gelmiyor!
Bunlara, Suriye PKK'sı YPG'nin illegal siyasi uzantısı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) sözde eşbaşkanı Salih Müslim de katıldı.
PYD elebaşısı Salih Müslim, terör yandaşı Mezopotamya Ajansı’na konuşarak, Ayn-el Arab'tan (Kobani) Kandil'e kadar geniş bir sahada hedef alındıklarını söyledi. Terör elebaşı Müslim, "Bütün dünya Türk devletinin vahşice saldırmasını görmeli ve ses çıkarmalıdır." dedi.
Avrupa için de tehlikeymiş
Türkiye'nin gücü üzerinden Batı'yı korkutmayı hedefleyen Müslim, Türkiye'nin "böyle bırakılırsa herkes için tehlikeli" olduğunu öne sürdü.
KAYNAK: HABER7